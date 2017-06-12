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Семьям погибших воинов АТО дают от 200 до 600 гривен
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Одесса, Экономика

Семьям погибших воинов АТО дают от 200 до 600 гривен

12.06.2017 0 213

Решением специальной рабочей группы при Одесском горсовете еще 217 человек включены в список адресатов денежной помощи из городского бюджета.

Члены рабочей группы по оказанию помощи ветеранам войны и семьям погибших (умерших) воинов на территории других государств, во время военных действий и конфликтов на территории Украины, которые зарегистрированы и фактически проживают в городе Одессе установили, что 600 грн в месяц отныне будут получать:
один инвалид войны на территории других государств, а также один инвалид войны во время военных действий и конфликтов на территории Украины;
один член семьи погибших во время военных действий и конфликтов на территории Украины и члены семей военнослужащих, пропавших без вести в зоне АТО.

Единоразовую же матпомощь (на решение социально-бытовых проблем) выплатят 209 участникам боевых действий во время военных действий и конфликтов на территории Украины, а также пяти членам семей погибших (умерших) ветеранов войны на территории других государств.

Адресная денежная помощь ветеранам войны и семьям погибших (умерших) воинов на территории других государств, во время военных действий и конфликтов на территории Украины предоставляется в рамках Городской целевой программы на 2016-2017 гг.

Согласно распоряжению Одесского городского головы от от 9 ноября 2016 года №1121, был утверждён новый состав Рабочей группы по оказанию помощи ветеранам войны и семьям погибших (умерших) воинов на территории других государств, во время военных действий и конфликтов на территории Украины, которые зарегистрированы и фактически проживают в городе Одессе.

 

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Elena

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