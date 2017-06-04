Сессия Одесского горсовета состоится 14 июня

Об этом сообщает муниципальная служба информации.

В предварительную повестку дня включено 35 вопросов. Среди них — утверждение итоговых отчетов по выполнению бюджета и городских целевых программ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

XVІ сессии Одесского городского совета VІI созыва



14.06.2017г. 10.00

Сессионный зал городского совета

Проекты решений о деятельности городского совета и его органов:

1.1. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 07.12.2016г. № 1326-VII «Об утверждении Плана деятельности Одесского городского совета по подготовке проектов регуляторных актов на 2017 год».

II. Проекты решений о бюджете и финансах:

2.1. Об утверждении отчета о выполнении бюджета города Одессы за I квартал 2017 года.

2.2. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 07 декабря 2016 года № 1323-VII «О бюджете города Одессы на 2017 год».

III. Проекты решений о целевых программах,

концепциях и градостроительстве:

3.1. Об утверждении итогового отчета о выполнении Программы социально-экономического и культурного развития г. Одессы на 2016 год, утвержденной решением Одесского городского совета от 03 февраля 2016 года № 261-VII.

3.2. Об утверждении итогового отчета о выполнении Городской целевой комплексной программы профилактики и противодействия преступности в городе Одессе «Безопасный город Одесса» на 2014-2016 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 25 июня 2014 года № 4796-VI.

3.3. Об утверждении итогового отчета о выполнении Программы создания службы градостроительного кадастра в составе управления архитектуры и градостроительства Одесского городского совета на 2013-2016 годы, утвержденной решением Одесского городского совета от 16 апреля 2013 года № 3320-VI.

3.4. О внесении изменений в Городскую целевую программу предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2016-2017 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 16 декабря 2015 года № 21-VII.

3.5. О внесении изменений в Программу занятости населения г. Одессы на период до 2017 года, утвержденную решением Одесского городского совета от 18 июля 2013 года № 3643-VI.

3.6. О внесении изменений в Городскую целевую программу пожарной и техногенной безопасности г. Одессы на 2017-2021 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 15 марта 2017 года № 1779-VII.

3.7. О внесении изменений в Городскую программу «Электронный открытый город» г. Одессы на 2015-2018 годы, утвержденную решением Одесского городского совета от 16 апреля 2015 года № 6508-VI.

3.8. Об утверждении Городской целевой программы развития образования г. Одессы на 2017-2019 годы.

IV. Проекты решений об объектах коммунальной собственности:

4.1. О передаче многоквартирных жилых домов, находящихся на балансе коммунальных предприятий жилищно-коммунального сервиса Одесского городского совета, в управление (на баланс) объединений совладельцев многоквартирных домов.

4.2. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 27.04.2016г. № 609-VII «О передаче внешних инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных по адресам: г. Одесса, ул. Столбовая, 19, 21, 21-А; ул. Сергея Ядова, 24; Тираспольское шоссе, 18, 22; Дальницкое шоссе, 2, в аренду ООО «Инфокс».

4.3. О даче согласия на списание основных средств с баланса коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс».

4.4. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 30.06.2016г. № 846-VII.

VI. Проекты решений по земельным правоотношениям:

6.1. О даче разрешения гражданам на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков.

6.2. О предоставлении в собственность (аренду) физическим лицам земельных участков.

6.3. О даче разрешения юридическим лицам и физическим лицам – предпринимателям на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков.

6.4. О предоставлении в аренду, постоянное пользование земельных участков юридическим лицам, физическим лицам – предпринимателям.

6.5. О даче разрешения субъектам хозяйствования на разработку технической документации по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности).

6.6. О возобновлении договоров аренды и внесение изменений в договора аренды, пересмотр арендной платы.

6.7. О внесении изменений в ранее принятые решения Одесского городского совета.

6.8. О присвоении земельному участку адреса: г. Одесса, ул. Толбухина, 40-А/1.

6.9. О присвоении земельному участку адреса: г. Одесса, пер.Монастырский, 8.

6.10. О присвоении земельному участку адреса: г. Одесса, пер.Монастырский, 6/1.

6.11. О прекращении права постоянного пользования земельными участками, общей площадью 0,4572 га, по адресу: г. Одесса, ул. Пастера, 9, пер. Валиховский, 3.

6.12. О даче разрешения обществу с ограниченной ответственностью «КВОТ БУД ЛТД» на разработку проекта землеустройства по отведению земельного участка и проведение экспертной денежной оценки земельного участка, ориентировочной площадью 0,6265 га, по адресу: город Одесса, улица Бабеля, 43, для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных строений и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и иной промышленности.

6.13. О передаче в собственность путем продажи обществу с ограниченной ответственностью «Одесский монтажно-заготовительный завод» земельных участков, общей площадью 0,7853 га, по адресу: г. Одесса, улица Промышленная, 28, для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных строений и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и иной промышленности.

6.14. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 30.06.2016г. № 917-VII «О проведении инвентаризации земель коммунальной собственности рекреационного назначения – парков и скверов».

VII. Проекты решений о создании, ликвидации, смене наименования,

утверждении уставов коммунальных предприятий,

учреждений и их деятельности:

7.1. О внесении изменений в решение Одесского городского совета от 07 декабря 2016 года № 1404-VII «Об утверждении положений и уставов коммунальных учреждений, координация деятельности которых осуществляет департамент труда и социальной политики Одесского городского совета, в новой редакции».

7.2. Об утверждении структуры, перечня должностей и предельной штатной численности работников территориальных центров социального обслуживания (предоставления социальных услуг) районов города Одессы.

7.3. Об утверждении условий оплаты труда работников учреждения коммунальной собственности «Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома».

7.4. Об утверждении Устава коммунального предприятия «Центр экологических проблем и инициатив» в новой редакции.

7.5. Об определении критериев, в соответствии с которыми создание наблюдательного совета является обязательным в коммунальных унитарных предприятиях Одесского городского совета и в хозяйственных обществах, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) принадлежат территориальной громаде г. Одессы.

VIII. Проекты решений о льготах по налогам и сборам:

8.1. Об установлении размера арендной платы общественной организации.

8.2. Об установлении размера арендной платы.

8.3. О предоставлении льгот по плате за землю.