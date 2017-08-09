Шагая по Одессе: в соцсети показали Стамбульский парк масштабно (ВИДЕО)

Новый Стамбульский парк и обновленная Потемкинская лестница — одни из самых массовых мест посещения нынешнем летом в Одессе.
Этот факт запечатлен и в новом видеоролике, снятом с высоты, который позволяет ощутить атмосферу летнего города, масштаб и настроение. Короткометражку «Шагая по Одессе» представляет JUSTART FILMS.
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