Шашлык в Одессе: цена мяса плюс штраф
30.04.2017 0 598
Городские власти подготовили места для майских пикников: установили стационарные мангалы на территории КП «Побережье Одессы», «Гидропарк «Лузановка», КП «ПЭО Киевского района», КП «Ланжерон», причем с ограничением въезда в прибрежную зону.
Коммунальщики и полиция предупреждают, что будут проводит рейды и и следить за сохранностью зеленых насаждений и объектов благоустройства в парках и на пляжах. Запрещено жарить шашлык вне стационарных мангалов. Штраф за нарушение составляет от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
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