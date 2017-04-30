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Одесса

Шашлык в Одессе: цена мяса плюс штраф

30.04.2017 0 598

Городские власти подготовили места для майских пикников: установили стационарные мангалы на территории КП «Побережье Одессы», «Гидропарк «Лузановка», КП «ПЭО Киевского района», КП «Ланжерон», причем с ограничением въезда в прибрежную зону.

Коммунальщики и полиция предупреждают, что будут проводит рейды и и следить за сохранностью зеленых насаждений и объектов благоустройства в парках и на пляжах. Запрещено жарить шашлык вне стационарных мангалов. Штраф за нарушение составляет от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Suhan

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