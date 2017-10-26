Щуриков: на ОПЗ запустили один агрегат по производству аммиака (ВИДЕО)

Сегодня первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что после простоя с июля этого года, завод запустил один агрегат по производству аммиака.

«Второй ещё на ремонте. Пока горит факел то аммиак не производится, но факел это конечная фаза запуска агрегата, при которой выделяется нужный для производства карбамида СО2.

По большому счету производство карбамида можно начать хоть сейчас, взяв аммиак из хранилища но запускать будем на своем. Свой аммиак может появится на протяжении дня и тогда же запустят карбамид. Но это в случаи если все пойдет «как по маслу».

Вариантов развития событий много но негативных предпосылок пока нет. К сведению — самый качественный карбамид выпускается в первый день», — сообщил Щуриков.