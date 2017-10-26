Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Главный по «морякам» в Одессе не комментирует желтую прессу
Министр и губернатор вручили сироте ключи от квартиры под Одессой (ФОТО)
Вокруг бюджета Одессы: кому перепадут финансы?
Щуриков: на ОПЗ запустили один агрегат по производству аммиака (ВИДЕО)
Одесский экшн: Геннадий Труханов узнал много нового
Против браконьерства: рыбаки пикетировали Одесскую прокуратуру (ВИДЕО)
Пробки в Одессе: как таксист бросил вызов трамваю (ФОТО)
Посылка в Израиль: как одесские таможенники обнаружили грили с «табачным дымом» (ФОТО)
Знакомый почерк: под Одессой обчистили ювелирный на два миллиона (ФОТО)
Корейцы нацелены на Черноморский порт
Одесса, Экономика

Щуриков: на ОПЗ запустили один агрегат по производству аммиака (ВИДЕО)

26.10.2017

Сегодня первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что после простоя с июля этого года, завод запустил один агрегат по производству аммиака.

«Второй ещё на ремонте. Пока горит факел то аммиак не производится, но факел это конечная фаза запуска агрегата, при которой выделяется нужный для производства карбамида СО2.

По большому счету производство карбамида можно начать хоть сейчас, взяв аммиак из хранилища но запускать будем на своем. Свой аммиак может появится на протяжении дня и тогда же запустят карбамид. Но это в случаи если все пойдет «как по маслу».

Вариантов развития событий много но негативных предпосылок пока нет. К сведению — самый качественный карбамид выпускается в первый день», — сообщил Щуриков.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах