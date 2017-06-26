Шпионские игры в Одессе: разоблачен российский агент (ФОТО,ВИДЕО)

Под Одессой был задержан агент ФСБА и Министерства госбезопасности Приднестровья Игорь Ткаченко, в планы которого входила вербовка сотрудников СБУ.

Об этом сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко в Facebook и шла речь в сюжете итогового выпуска ТСН в воскресенье.

«Он — агент «Зима», агент «Гравер», гражданин России и гражданин Молдовы, бывший начальник связи батальона «Днестр» так называемой ПМР, бывший военнослужащий подразделений ГРУ ГШ РФ и действующий агент ФСБ и Министерства госбезопасности Приднестровья. Он с 1995 года работает на российскую ФСБ и приднестровское Министерство госбезопасности.

Трудно представить, какими методами позывной «Зима», пытался перетянуть на сторону врага не просто рядовых граждан, а действующих офицеров СБУ. Его задача в Одессе было – «создать условия для привлечения».

По словам агента его гонорар был небольшим и составлял — сорок, тридцать долларов.

В течение года он приезжал в Одессу, встречался с контрразведчиками и записывал их разговоры. И каждый раз одесский маршрут агента «Зимы» вел в генконсульство России. Сюда он, вероятно, сдавал записи разговоров. Но в последний визит в российское представительство не сложился.

По словам задержанного, полученную информацию он передавал через и.о. генконсула России в Одессе Евгения Шульцева, уточнил журналист Андрей Цаплиенко.