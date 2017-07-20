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Одесса, Политика

«Си Бриз» под Одессой: отработка по стандартам НАТО (ВИДЕО)

20.07.2017

Активная фаза совместных украинско-американских военных учений под Одессой продолжается.

Кстати, в этом году впервые в истории учений работают два штаба:непосредственно руководство маневров и отдельный штаб морского командования, разработанный по стандартам НАТО. В районе Белгород — Днестровского десантно-штурмовым подразделением украинских морских пехотинцев были отработаны преодоления водной преграды. Под прикрытием авиации, паромную переправу осуществляли через Днестровский лиман, ширина которого в этой точке достигает четырех с половиной километров.

Все элементы и действия многонациональных штабов и сил отрабатывались по стандартам НАТО

«В настоящее время в определенных районах проходит развертывания задействованных сил. Операция будет проведена в режиме free play и станет одним из инструментов постепенного перехода Военно-Морских Сил ВС Украины на функционирование по стандартам НАТО . Это результат трехлетней совместной работы. Нам удалось изменить формат проведения учений в контексте совместимости действий боевых подразделений различных стран, подготовки компонента, работы штабов учений и введение режима «freeplay» (высокий уровень готовности),» — заявил руководитель украинского-американских учений капитан 1 ранга Алексей Неижпапа.

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