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Общество, Одесса

Синагога едет к евреям: мицва-мобиль ждут в Одессе 20 августа

28.07.2017

Как сообщил пресс-секретарь одесской общины «Хабад Шомрей Шабос» Болеслав Капулкин, скоро по югу Украины проедут необычные машины — мицва-мобили, или передвижные синагоги.

Экспедиция организована Федерацией еврейских общин Украины. Ее девиз — «Даже один добрый поступок освещает много тьмы». В каждом мицва-мобиле будут находиться все еврейские атрибуты, необходимые для исполнения важных заповедей Торы. Раввины — участники экспедиции будут рассказывать людям о еврействе, учить вместе с ними Тору, помогать налагать тфилин, крепить в домах мезузы и многое другое.

Экспедиция стартует 2 августа в Херсоне, проедет по Херсонской, Запорожской, Николаевской областям. Затем мицва-мобили приедет в Одесскую область. Они посетят 16 августа — Балту, 17 августа — Белгород-Днестровский, 18-19 августа — Измаил. Завершится тур мобильных синагог в Одессе.

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Suhan

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