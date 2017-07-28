Синагога едет к евреям: мицва-мобиль ждут в Одессе 20 августа

Как сообщил пресс-секретарь одесской общины «Хабад Шомрей Шабос» Болеслав Капулкин, скоро по югу Украины проедут необычные машины — мицва-мобили, или передвижные синагоги.

Экспедиция организована Федерацией еврейских общин Украины. Ее девиз — «Даже один добрый поступок освещает много тьмы». В каждом мицва-мобиле будут находиться все еврейские атрибуты, необходимые для исполнения важных заповедей Торы. Раввины — участники экспедиции будут рассказывать людям о еврействе, учить вместе с ними Тору, помогать налагать тфилин, крепить в домах мезузы и многое другое.

Экспедиция стартует 2 августа в Херсоне, проедет по Херсонской, Запорожской, Николаевской областям. Затем мицва-мобили приедет в Одесскую область. Они посетят 16 августа — Балту, 17 августа — Белгород-Днестровский, 18-19 августа — Измаил. Завершится тур мобильных синагог в Одессе.