Скандал в столичных СМИ: глава Одесского порта — долларовый миллионер

В сюжете программы «Гроші», который вышел в эфир на телеканале «1+1» в понедельник вечером, было заявлено, что руководитель Одесского морского торгового порта Игорь Ткачук является долларовым миллионером, при этом само предприятие за время его руководства стало едва ли не банкротом.

В частности, журналисты публикуют электронную декларацию начальника порта, согласно которой уроженец Винницы и бывший руководитель «Укрпошты» за три месяца 2016-го получил более миллиона гривен заработной платы: это более 300 тысяч гривен в месяц.

«К тому же на счетах у него 6 миллионов гривен, 980 тысяч долларов и 180 тысяч евро. Настоящий долларовый миллионер!», — говорится в программе.