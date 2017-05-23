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Одесса, Экономика

Скандал в столичных СМИ: глава Одесского порта — долларовый миллионер

23.05.2017 0 308

В сюжете программы «Гроші», который вышел в эфир на телеканале «1+1» в понедельник вечером, было заявлено, что руководитель Одесского морского торгового порта Игорь Ткачук является долларовым миллионером, при этом само предприятие за время его руководства стало едва ли не банкротом.

В частности, журналисты публикуют электронную декларацию начальника порта, согласно которой уроженец Винницы и бывший руководитель «Укрпошты» за три месяца 2016-го получил более миллиона гривен заработной платы: это более 300 тысяч гривен в месяц.

«К тому же на счетах у него 6 миллионов гривен, 980 тысяч долларов и 180 тысяч евро. Настоящий долларовый миллионер!», — говорится в программе.

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Suhan

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