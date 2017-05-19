Сколько стоит бракосочетаться в Одессе? (РАСЦЕНКИ И ЛЬГОТЫ)

С 26 мая 2017 года в Одессе откроет свои двери обновленный Дворец бракосочетаний по ул. Ришельевской, 4.
В рамках пилотного проекта Министерства юстиции Украины «Брак за сутки» коммунальное предприятие «Право» будет предоставлять во Дворце бракосочетания услугу экспресс-регистрации брака.
Отдел по организации проведения государственной регистрации брака коммунального предприятия «Право» находится по адресу: г. Одесса, ул. Ришельевская, 4.
Контактный телефон для получения дополнительных сведений или консультаций: 098 461 66 90.
Тарифы на услуги коммунального предприятия «Право» по организации проведения государственной регистрации брака утверждены решением исполнительного комитета Одесского городского совета от 24.11.2016 года № 369.
|
№ п/п
|
Наименование услуг
|
Тариф с НДС, грн
|
1.
|
Организация проведения государственной регистрации брака с 09.00 до 16.00 рабочего дня (с понедельника по пятницу)
|
1 337
|
2.
|
Организация проведения государственной регистрации брака с 16.00 до 09.00 рабочего дня, выходные и праздничные дни — круглосуточно
|
1 767
|
3.
|
Организация проведения государственной регистрации брака в течение одного часа с момента обращения заявителей вне очереди
(запись на получение услуги осуществляется круглосуточно)
|
2 057
|
4.
|
Организация проведения государственной регистрации брака в пределах г. Одессы с 09.00 до 16.00 рабочего дня
(с понедельника по пятницу)
|
2 521
|
5.
|
Организация проведения государственной регистрации брака в пределах г. Одессы с 16.00 до 09.00 рабочего дня. Выходные и праздничные дни – круглосуточно
|
3 734
|
6.
|
Организация проведения государственной регистрации брака в рабочие дни, выходные и праздничные дни – круглосуточно*
|
305
* — льготы для участников АТО, инвалидов І и ІІ групп, пенсионеров по возрасту, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа
Кроме стоимости услуг по организации проведения государственной регистрации брака, к оплате подлежит сумма государственной пошлины и платных услуг, предоставляемых Приморским районным в г. Одессе отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Главного территориального управления юстиции в Одесской области.
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