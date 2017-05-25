Слагаемые успеха: как формировался имидж Одесского кинофестиваля (ВИДЕО)

Главное культурное событие летней Одессы — международный кинофестиваль , восьмой по счету, будет проходить с 14 по 22 июля.

Уже представлен официальный имидж 2017 года в виде двух постеров, центральными персонажами которых стали зрители, такой поворот — впервые в истории фестиваля.

Авторы — арт-дуэт Braty Graphiс Design Ивана и Василия Костенко.

«Заглянуть за кулисы и понаблюдать за процессом рождения фильма имеют возможность лишь создатели кинолент. Главное в их искусстве – погрузить зрителя в атмосферу той части реальности, которую они отображают на экране. Круглое окно на постере символизирует объектив кинокамеры и позволяет наблюдателю погрузиться в особый киномир, который создают авторы киноленты. Мы хотели показать, что любой человек, оказавшийся в Одессе в период фестиваля, может не только посмотреть отличные фильмы, но и стать частью особого праздника кино, в который окунается город в середине июля», — отмечают братья Костенко.

Официально представлен и имиджевый ролик 8-го Одесского кинофестиваля появился на канале Odessa International Film Festival Image, где главным героем стал ирландский актер Эйдан Тернер, известный своей ролью в трилогии «Хоббит».

Над разработкой и воплощением идеи промо-ролика работала команда канала Украина. Главным героем ролика стал ирландский актер, звезда трилогии Хоббит Эйдан Тёрнер, сыгравший роль самого себя – актера, который находится в поиске творческого вдохновения и новых впечатлений. По сценарию, в видеоролике он готовится к выполнению новой роли: наблюдает за людьми, собирает типажи, а главное – ищет вдохновение для воплощения своего персонажа.