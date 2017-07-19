Славомир Новак не видит прогресса на трассе Одесса-Рени (ФОТО)

После своего визита в Одесскую область руководитель «Государственной службы автомобильных дорог Украины» Славомир Новак высказал ряд претензий по поводу хода работ по ремонту моста на трассе «Одесса-Рени».

Остается много вопросов относительно работы подрядчиков.

«К сожалению, я не вижу достаточного прогресса в ходе выполнения капитального ремонта. Мы должны этот вопрос обсудить с владельцем компании-подрядчика. Также есть определенные проблемы технического характера в самом строительстве, но они уже на следующей неделе будут решены», — сказал Славомир Новак.

Напомним, мост на трассе «Одесса-Рени» занимается стратегическое значение в транспортной сфере юга Одесской области, поскольку является одним из двух возможных путей через р. Днестр и Днестровский лиман. Благодаря наличию двух мостов жители юга области могут добираться в другие регионы Украины.