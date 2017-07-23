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Общество, Одесса

Случай в одесском супермаркете: женщина пошла за покупками и оказалась избитой

23.07.2017

Вопиющий случай произошел в супермаркете «Таврия», что расположен на улице Вильямса. Женщина случайно забыла оплатить за чай. Охранники завели её в подсобное помещение и избили, а один — в завершении плюнул в лицо пострадавшей.

Сотрудники охраны обнаружили, что одесситка Лариса Мосолова не оплатила взятый с полки чай. Покупательница спокойно объяснила, что забыла это сделать и готова без проблем рассчитаться за товар.

Далее охранники, превысив свои служебные полномочия, завели ее в подсобку и цинично избили.

Менеджмент магазина отказывается признавать факт рукоприкладства. Администраторы объясняют конфликт тем, что гражданка Мосолова совершила кражу. Они показали видео, где покупательница выбирает товар у полки, а затем кладет пачку чая в сумку. Однако видео с кассы, где будет понятно, заплатила она или нет и видео из подсобки, где происходили побои, они предоставить отказываются.

Над одесскими супермаркетами нависла угроза

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Elena

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