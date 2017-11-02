Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Гуляй, общага: одесских студентов больше не накажут
Одесской чиновнице определят «награду за скорость» (ФОТО)
В Одессе стоимость квартир приближается к столице (ИНФОГРАФИКА)
Обманутые вкладчики Five Winds Asset Management и Questra World пошли в наступление
Одесский Автохаб: философию сервиса равняют на Европу
Смерть Амины Окуевой: в Одессе дали имя новорожденной и провели митинг (ФОТО)
Ликвидация огнем: в Одессе уничтожено здание санатория (ФОТО, ВИДЕО)
Внеочередная сессия горсовета: Одесса будет с теплом (ФОТО)
Научены одесской трагедией: после «Виктории» детей эвакуируют за три минуты (ФОТО)
Общественники обратились в СМИ по поводу джипов военной прокуратуры
Одесса, Политика

Смерть Амины Окуевой: в Одессе дали имя новорожденной и провели митинг (ФОТО)

02.11.2017

В память о чеченском добровольце и патриотке Украины Амине Окуевой в Одессе назвали новорожденную.

«Вместо одной Амины Украина родит тысячи новых Героев! Сегодня бойцы 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии вместе с Советом Общественной Безопасности, Олегом Хвощевским, патриотической общественностью поздравили Ирочку Бубнову- Лавренюк с рождением дочери, которую назвали в честь Амины Акуевой», — написал в фейсбуке Юрий Козариз и поделился фото.

Вечером 1 ноября около 200 одесситов приняли участие в митинге-реквиеме памяти Амины Окуевой .  Прощальная акция состоялась на Приморском бульваре у памятника Дюку де Ришелье.

Напомним, автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева расстреляли под Киевом 30 октября.

Амину похоронили 1 ноября под Днепром по ее собственному завещанию – рядом с ее командиром Исой Мунаевым.

 

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Ноябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах