Смерть Амины Окуевой: в Одессе дали имя новорожденной и провели митинг (ФОТО)

В память о чеченском добровольце и патриотке Украины Амине Окуевой в Одессе назвали новорожденную.

«Вместо одной Амины Украина родит тысячи новых Героев! Сегодня бойцы 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии вместе с Советом Общественной Безопасности, Олегом Хвощевским, патриотической общественностью поздравили Ирочку Бубнову- Лавренюк с рождением дочери, которую назвали в честь Амины Акуевой», — написал в фейсбуке Юрий Козариз и поделился фото.

Вечером 1 ноября около 200 одесситов приняли участие в митинге-реквиеме памяти Амины Окуевой . Прощальная акция состоялась на Приморском бульваре у памятника Дюку де Ришелье.

Напомним, автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева расстреляли под Киевом 30 октября.

Амину похоронили 1 ноября под Днепром по ее собственному завещанию – рядом с ее командиром Исой Мунаевым.