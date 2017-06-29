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Смерть под Одессой: сирийский моряк спас щенка ценою своей жизни

29.06.2017 0 210

Непредсказуемая трагическая смерть настигла 19-летнего сирийского моряка в порту Рени Одесской области.

Парень, прибывший с командой на судне «Ибрагим Бей», наблюдал за щенками, которые резвились на морском берегу.

Вдруг, один из них упал в воду и его начало относить течением. Молодой сириец, не раздумывая, прыгнул в воду, спас щенка и выбросил его на берег. Но самому парню не удалось выбраться — его начало относить течением и затягивать на дно.

Члены экипажа не успели спасти товарища.  Спасательно-водолазная служба двое суток искала тело, которое было обнаружено только вчера.

К сожалению, возникли проблемы с обследованием и медицинским заключением смерти иностранца.

Судно, на котором в Рени прибыл сириец Халет Насэр по прежнему находится в порту, поскольку члены экипажа хотят передать тело погибшего на Родину для захоронения.

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Suhan

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