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Смерть работодателя под Одессой: как убили прораба за долги по зарплате (ФОТО)

11.08.2017

В Лиманском районе Одесской области произошло кровавое преступление на почве зарплаты.

В полицию поступило сообщение об исчезновении мужчины 47 лет, который работал прорабом на стройке. Он отсутствовал в течение двух дней, а затем был найден его автомобиль со следами крови в салоне и багажнике рядом с трассой «Одесса — Николаев».

Позже в Херсоне поймали и убийцу, который работал на стройке и конфликтовал с прорабом из-за долгов по зарплате.

Во время очередных денежных «разборок» 27-летний мужчина выхватил молоток и начал бить по голове начальника. Затем перевез тело на машине убитого и закопал в поле в районе села Фонтанка.

Следствие продолжается.

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Suhan

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