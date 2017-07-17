Смертельная трагедия в центре Одессы (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня на пересечении улиц Екатерининской и Новощепного ряда пожилая женщина угодила под колеса маршрутного автобуса.

По информации патрульных женщина перебегала дорогу по перекрестку. От полученных травм 80-летняя пенсионерка погибла на месте.

Тело пришлось извлекать спасателям ГСЧС. По словам очевидцев, понадобился высотный кран с ближайшей стройки, чтобы приподнять автобус.

В связи с происшествием приостановлено движение трех трамвайных маршрутов, движение автотранспорта затруднено.

Ведется следствие.