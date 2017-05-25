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Одесса, Экономика

Снежное дело: руководство Одесского аэропорта подозревают в крупных хищениях

25.05.2017 0 67

Генеральному директору Одесского аэропорта предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением при заключении сделок на снегоочистительные работы и ремонт стоянок и помещений.

Фигурирует сумма ущерба в 2 миллиона. Речь идет о государственных закупках «МА Одесса».

Вместо проведения открытых торгов на услуги по очистке от снега аэропорта, гендиректор коммунального предприятия разделил предмет закупки на отдельные тендерные предложения с ожидаемой ценой до 1,00 млн грн. Также, по мнению следствия, открытые торги не проводились для заключения сделок с ООО «Укрдорлидер», ООО «Укрбуд Трест», ООО «СПМК-7» и ООО «Черноморгидрострой».

Полиция утверждает, что предусмотренные договорами работы стоимостью 2,00 млн грн. фактически не выполнены, повлекшие убытки коммунальному предприятию на указанную сумму.

Малиновский суд Одессы дал разрешение правоохранителям на доступ к документам хранящимся в «Финбанке», с правом выемки из-за уголовного дела связанного с госзакупками КП «Международный аэропорт Одесса».Именно к документам с информацией об этих счетах и попросили доступа следователи. При этом представителей «Финбанка» на заседание суда не приглашали, так как следователь и прокурор, согласно определению суда, доказали, что существует реальная угроза изменения или уничтожения документов, которые находятся во владении юридического лица.

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Suhan

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