Сносить — не строить: в Одессе разбирают многострадальную высотку (ВИДЕО)

На верхних этажах гостиницы «Юность» в Одессе кипит работа — строители с помощью техники разбирают последствия обрушения крыши и верхнего этажа.
Ситуация с критическим состоянием отеля «Юность» уже вышла из-под контроля — здание готово рухнуть целиком.
Опасность угрожает и людям и близлежащим зданиям, поскольку рядом с гостиницей, в которой накануне обвалились верхние этажи и крыша, продолжают работать иные заведения.
Вроде как, здание целиком разберут во избежание возможной трагедии.
Видео: 048
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