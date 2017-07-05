Сносить — не строить: в Одессе разбирают многострадальную высотку (ВИДЕО)

На верхних этажах гостиницы «Юность» в Одессе кипит работа — строители с помощью техники разбирают последствия обрушения крыши и верхнего этажа.

Ситуация с критическим состоянием отеля «Юность» уже вышла из-под контроля — здание готово рухнуть целиком.

Опасность угрожает и людям и близлежащим зданиям, поскольку рядом с гостиницей, в которой накануне обвалились верхние этажи и крыша, продолжают работать иные заведения.

Вроде как, здание целиком разберут во избежание возможной трагедии.

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