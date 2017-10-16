SOS в соцсетях: одесситы стали на защиту «Зеленого театра» (ВИДЕО)

В одесских соцсетях — настоящий взрыв: появилась тревога, что проект «Зеленый театр» выживают и на его территорию уже метит новая застройка.

Горожане обеспокоены, ведь Зеленый театр давно стал визиткой Одессы, а туристы приезжают в разные города увидеть театры, старинные дома, зелень парков. Мало кто поедет посмотреть на новую многоэтажку.

Энергичная команда Зеленого театра — это профессионалы, которые организуют фестивали и ухаживают за театральными грядками, проводят удивительные киносеансы и зажигают ваши любимые гирлянды, приглашают самых интересных артистов и согревают вас пледами. Ну, и делают миллион других вещей.

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Команда театра благодарит одесситов и гостей города — людей, ради которых он и существует.

«Спасибо всем, кто пришёл вчера попрощаться и обнять Зелёный в последний раз», — пишут в соцсетях.

Дело в том, что территория Зелёного театра является собственностью компании “Ханнер”. Impact Hub Odessa взял театр в аренду на 2 года с правом продления. Но городские власти давят на собственников территории и заставляют продать её “нужным людям” для постройки очередной безликой многоэтажки. Только представьте: на месте легендарного театра, в центре крупнейшей зеленой артерии города появится 15‐этажное строение с торговым центром на 43 000 квадратных метров и парковкой!

«Превратить Зелёный обратно в руины, вынудив его команду уйти, — это полбеды. Нам не привыкать к тому, что лучшие и красивые места Одессы в конечном счете становятся лишь памятью.

Настоящая беда будет, когда из хорошего проекта команда ГЛТ-Лампочки сделает очередную Аркадию-сити«, — пишет Денис Соколов.

«Вот что будет на месте Зеленого Театра! Давайте подпишем петицию нашему мэру! Максимальный репост дорогие одесситы и любимые гости нашего замечательного города!!! Скоро не останется ничего, только одни железобетонные муравейники!!!«, — призывает Елена Коноваленко.