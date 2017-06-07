Советник главы полиции «не понимает» орущих активистов (фото, видео)

Ветеран патриотического движения Одессы Руслан Форостяк вдруг вступил с осуждением шумных методов борьбы со сторон общественников города.

Об этом он написал в своем Фейсбуке, комментируя сегодняшнюю потасовку воинов АТО и полиции под зданием суда.

Форостяк уверен: зачинщики драки — представители общественной организации «Украина — это мы», которые проводили мирную акцию протеста у здания Одесского апелляционного хозсуда на проспекте Шевченко.

Именно активисты, говорит советник главы полиции, спровоцировали драку с правоохранителями, которые занимались охраной общественного порядка. По информации Форостяка, газ, примененный в ходе конфликта, использовали тоже они.

По результатам случившегося несколько членов организации «Украина — это мы» были задержаны, в отношении них ведется следствие в рамках уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 296 и 345 УК.

«Я вообще не понимаю позицию руководителей или лидеров общественных организаций, добивающихся своей цели, в наше время такими действиями, вы наверняка думаете это шутки? Зачем вы подставляете ребят таким образом? Или вы требуете Закона для всех кого кроме себя?», — вдруг стал принципиальным Форостяк.

В свою очередь, глава организации «Украина — это мы» Виталий Голодок уверен, что спровоцировали конфликт именно полицейские.

По его словам, активисты просто хотели пройти на судебное заседание, где решалась судьба интересующего их земельного участка для воина АТО. Но их не впустили, сославшись на нехватку места в зале.

Стоит также отметить, что воин АТО — это предприятие «Захыснык». Оно участвует в судебном разбирательстве вокруг права собственности на 33 гектара земли у моря в селе Фонтанка Лиманского района, другими сторонами которого являются компании «Маккенли» и «Ривьера 2».