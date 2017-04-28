Спокойно и с достоинством: в Одессе пытались договориться на 2 мая

Накануне трагической для всех одесситов даты — 2 мая — была предпринята попытка предупредить провокации, взаимные обвинения и негативные публикации в СМИ в этот день.

При посредничестве ОБСЕ состоялись переговоры между куликовцами, проукраинскими активистами и полицией.

Договорились, что «минировать» Куликово поле радикалы не будут и оно будет открыто для желающих почтить память погибших в Доме Профсоюзов.

Проход на площадь будет осуществляться через рамки-металлоискатели.

Этот день просят провести спокойно и с достоинством.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ОБЪЯВИЛИ ГОТОВНОСТЬ №1 В ОДЕССЕ

Тем временем, в Министерстве Обороны уже сообщили о том, что российские спецслужбы готовят некие действия, которые должны спровоцировать украинских патриотов на радикальные действия против местных сепаратистов.