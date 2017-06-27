Стамбульский парк в Одессе: о чем молчат газоны? (ФОТО)

Пользователи соцсетей продолжают делиться фото отчетами посещения Стамбульского парка в Одессе.
Судя по количеству селфи, ажиотаж пока не утих. Поскольку, это одно из немногих мест в Одессе, где можно расположиться на газонах, одесситы уже замечают и нетрезвых «товарищей», растянувшихся на солнышке, и парочки, в процессе «любовных утех».
«Стамбульский парк. Соответствует практически всем потребностям одесситов и гостей города» , — подписала фото в фейсбуке Алена Соломонова.
Добавим, что одесские коммунальщики уже заменили более 150 кв. м зеленого полотна, которое изрядно подпортили многочисленные отдыхающие.
Также периодически приходится ремонтировать фонтан-грот, поскольку в его водоснабжающую систему выводят из строя монеты, палочки от сладостей и мороженого.
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Напомним, для соблюдения правопорядка в Стамбульском парке установлены четыре камеры видео наблюдения и назначен дополнительный наряд патрульных, которые периодически осматривают территорию, чтобы выявлять нарушителей. Для ухода за территорией формируют и специальный отряд коммунальщиков.
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Также появилась информация, что 2 сентября 2018 года одесситы получат в свое распоряжение новый парк — Греческий.
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