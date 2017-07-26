Стенка на стенку: как цыгане и славяне устроили побоище в одесском парке (ВИДЕО)

Накануне в парке «Преображенский» произошло массовое побоище между цыганами и славянами.
Видеофакт инцидента разместил в соцсет, как он сам себя называет, «дикий морской поэт» Стас Добровский и прокомментировал:
«Это просто драка пьяных славян с трезвыми цыганами на бывшем христианском кладбище а ныне — Парке Преображения.
Преображаются пацаны и один другому лики мнут.
Проклятое место, скажу я вам, этот Парк Преображения…»
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