Стенка на стенку: как цыгане и славяне устроили побоище в одесском парке (ВИДЕО)

Накануне в парке «Преображенский» произошло массовое побоище между цыганами и славянами.

Видеофакт инцидента разместил в соцсет, как он сам себя называет, «дикий морской поэт» Стас Добровский и прокомментировал:

«Это просто драка пьяных славян с трезвыми цыганами на бывшем христианском кладбище а ныне — Парке Преображения.

Преображаются пацаны и один другому лики мнут.

Проклятое место, скажу я вам, этот Парк Преображения…»