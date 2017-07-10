Степанов: на войне главное не количество оружия, а знания и опыт (ФОТО)

Почти 3000 военных из 16 стран мира примут участие в стартовавших сегодня украинско-американских учениях «Си Бриз — 2017».

Выполнять различные задачи военные будут на территории Одесской и Николаевской областей, а также в Северо-Западной части Черного моря с 10-го по 23-е июля.

В церемонии открытия «Си Бриз — 2017» приняли участие руководители учений от украинской и американской стороны, а глава Одесской области Максим Степанов представители местной власти.

«Настоящие воины знают, что на войне главное не количество оружия, а знания и опыт. Многонациональные военные учения «Си Бриз» для украинского — это не только демонстрация тактических навыков морских, сухопутных и авиационных подразделений. Последние годы они проходят в условиях российской агрессии против нашей страны. Наши военные является участника не киношных, а настоящих боевых действий. «Си Бриз» — это демонстрация безопасности на Европейском континенте », — отметил Максим Степанов.

Основными учебно-боевыми элементами и задачами обучения станут курсы лидерства для старшин, выживания в боевых условиях для летного состава, а также практическое планирование и проведение морских операций по стандартам НАТО. Пройдут учения по противолодочной, противовоздушной обороне, действия силового освобождения захваченного судна и подводные работы по разминированию.

ОДЕССКИЙ АЭРОПОРТ ПРИНЯЛ САМОЛЕТЫ НАТО (ФОТО)

«Си Бриз-2017» — самые масштабные учения не только по количеству участников, но и единиц задействованной техники — 30 кораблей, 25 самолетов и подводная лодка.

Сегодня в Одесский порт прибыли корабли НАТО.