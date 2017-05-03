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Одесса

Степанов: в Одессе все спокойно

03.05.2017 0 17

2 мая в Одессе прошло спокойно и без значительных инцидентов.

В то же время, одесские правоохранители будут работать в усиленном режиме до 17 мая. Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

«В Одессе все спокойно. Большое спасибо правоохранителям. Сработали слаженно, четко и продолжают дежурить в усиленном режиме. За мелкое хулиганство задержаны 14 человек. Имели также несколько сообщений о заминировании на Куликовом поле. Впрочем, серьезных ситуаций не возникало. Ситуация под контролем круглосуточно », — отметил Степанов.

Добавим, что 2 мая начиная с 8:00 утра губернатор лично контролировал меры безопасности в городе, посещая в течение дня места массовых мероприятий, которые проходили в Одессе — на Куликовом поле, возле Мемориала погибшим активистам Майдана и т.д. Степанов поблагодарил одесситов и гостей города за мудрость, выдержку и терпимость, отметив, что любые расшатывание ситуации в городе сразу же будут прекращены.

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Suhan

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