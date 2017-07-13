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Стихия в Одессе: водопад на Ланжероне и плавающая подземка (ФОТО, ВИДЕО)

13.07.2017

Забитые ливневки в Одессе постоянно превращают город в жалкое подобие Венеции.

В прошлом году горожане уже плавали на надувных матрасах в магазины, похоже, подобная участь неминуема и в этом.

Так в результате ливня затопило подземный переход, а грязный водопад просто заполонил Трассу здоровья, на бережные Аркадии, Ланжерона и не только.

Пользователи в соцсетях делятся «пейзажем».

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Suhan

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