Стихия в Одессе: водопад на Ланжероне и плавающая подземка (ФОТО, ВИДЕО)

Забитые ливневки в Одессе постоянно превращают город в жалкое подобие Венеции.

В прошлом году горожане уже плавали на надувных матрасах в магазины, похоже, подобная участь неминуема и в этом.

Так в результате ливня затопило подземный переход, а грязный водопад просто заполонил Трассу здоровья, на бережные Аркадии, Ланжерона и не только.

Пользователи в соцсетях делятся «пейзажем».