Стихия в Одессе: водопад на Ланжероне и плавающая подземка (ФОТО, ВИДЕО)

Забитые ливневки в Одессе постоянно превращают город в жалкое подобие Венеции.
В прошлом году горожане уже плавали на надувных матрасах в магазины, похоже, подобная участь неминуема и в этом.
Так в результате ливня затопило подземный переход, а грязный водопад просто заполонил Трассу здоровья, на бережные Аркадии, Ланжерона и не только.
Пользователи в соцсетях делятся «пейзажем».
About the author /Suhan
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