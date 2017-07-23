Столкновение с переворотом — ДТП в Измаиле (фото)

Сегодня днём в Измаиле произошло масштабное ДТП, в результате которого серьезно пострадал один из водителей.

Автомобиль «Skoda» двигался по улице Коммерческой. При пересечении перекрёстка водитель легковушки проигнорировал требования знака «Уступи дорогу», в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом «Renault». От мощного удара микроавтобус перевернулся.

В результате аварии травмы получил водитель микроавтобуса – он был госпитализирован в Измаильскую горбольницу.









