Столкновение с переворотом — ДТП в Измаиле (фото)

Сегодня днём в Измаиле произошло масштабное ДТП, в результате которого серьезно пострадал один из водителей.
Автомобиль «Skoda» двигался по улице Коммерческой. При пересечении перекрёстка водитель легковушки проигнорировал требования знака «Уступи дорогу», в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом «Renault». От мощного удара микроавтобус перевернулся.
В результате аварии травмы получил водитель микроавтобуса – он был госпитализирован в Измаильскую горбольницу.
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