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Общество, Одесса

Страсти по причалу: как в Одессе делят проход к морю (ФОТО, ВИДЕО)

06.07.2017 0 641

Незаконно закрытый, по мнению одесских активистов, проход к морю на базе для стоянки маломерных судов «Причал 195» и пропускной режим (по списку), установленный охранной фирмой «Патриот»,  повлек за собой попытку «прорыва».

Лидер одесской организации «Уличный фронт» Демьян Ганул так объсняет происходящее:

«Хочу кое-что прояснить относительно сегодняшнего нашего визита на 195 причал. Мы не идем туда, чтобы создать конфликт или что-то подобное, наша задача разобраться в ситуации, не пренебрегая законодательством!
Когда определенное количество людей присвоила себе территории государства, и устанавливает там свои законы это похоже на то, что в 2014 было на востоке нашей страны, вы понимаете о чем я !!!
И еще одно, высказывание одного из охранников пропускного режима на 195 причале «это ваш Майдан привел к такому беспределу!«…

Реакция с комментариями последовала незамедлительно.

 

 

К акции жители причала подготовились — накрепко заперли ворота и выпустили вперед женщин, которые заявили активистам, что причал охраняют от наркоманов и гопников, а местным жителям пройти на пляж можно. Стороны продолжительно спорили и обвиняли друг друга в проплаченности, однако дальше словесного конфликт не зашел. Вскоре активистам и представителям причала удалось найти компромисс: на причал будут пускать отдыхающих.

 

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Suhan

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