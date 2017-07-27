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Одесса, Происшествия

Стрельба и ограбление возле банка в Одессе: объявлен план-перехват (ВИДЕО)

27.07.2017

Сегодня днем, около 13 часов,  возле банка на углу Ришельевской и Успенской улиц началась перестрелка.

На мужчину, который снял в банке деньги, напали неизвестные в масках и похитили сумку. Ограбление сопровождалось стрельбой а воздух.

Налетчики разбили окна в машине, несколько раз выстрелили в воздух и вытащили сумку с деньгами, после чего скрылись на Skoda Octavia белого цвета. По предварительной информации они направились в сторону железнодорожного вокзала.  Жертвы нападения пытались догнать злоумышленников. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, продолжаются следственные действия.
Объявлен план-перехват.

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Suhan

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