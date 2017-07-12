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Одесса, Происшествия

Стрельба в Одессе: возле пляжа ранили ребенка

12.07.2017

Жизнь в Одессе становится все опаснее.

Обычная прогулка с ребенком возле пляжа «Ланжерон» закончилась трагически. Как сообщают в полиции, во время стрельбы по мишеням неизвестные «снайперы» случайно ранили в грудь 2-летнюю девочку.

Девочку тут же доставили в Одесскую областную клиническую больницу. У малышки — травма грудной клетки, к счастью не опасная для жизни.
Одесская полиция сейчас устанавливает личности «снайперов», которым грозит наказание по статье «умышленное нанесение легких телесных повреждений». Ведется следствие.

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Напомним, ранее  Одессу всколыхнула страшная трагедия: были обнаружены тела двух несовершеннолетних детей (10 и 4 лет ), которых задушил пьяный сожитель их матери.

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Suhan

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