Строим Одессу: субботняя потасовка с дымовыми шашками (ФОТО, ВИДЕО)

Горожане, недовольные очередным строительным соседством знают, если нужен резонанс в Одессе, значит требуется вмешательство активистов.

Примерно по такой схеме сегодня днем были организованы беспорядки на улице Каманина возле стройплощадки одной из «Жемчужин».

Активисты организации «Национальный корпус» спровоцировали конфликт с работниками строительной компании Kadorr Group.

В ход пошли дымовые шашки, столкновение с полицией. Привычный сценарий, главное, чтобы без жертв.

Для прекращения конфликта полицией был задержан агрессивно настроенный и провоцирующий драку мужчина.