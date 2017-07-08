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Строим Одессу: субботняя потасовка с дымовыми шашками (ФОТО, ВИДЕО)

08.07.2017 0 406

Горожане, недовольные очередным строительным соседством  знают, если нужен резонанс в Одессе, значит требуется вмешательство активистов.

Примерно по такой схеме сегодня днем были организованы беспорядки на улице Каманина возле стройплощадки одной из «Жемчужин».

Активисты организации «Национальный корпус»  спровоцировали конфликт с  работниками строительной компании Kadorr Group.

В ход пошли дымовые шашки, столкновение с полицией. Привычный сценарий, главное, чтобы без жертв.

Для прекращения конфликта полицией был задержан агрессивно настроенный и провоцирующий драку мужчина.

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Suhan

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