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Общество, Одесса

Студенты вышли на митинг. Что требуют?

16.06.2017 0 175
У здания Одесского областного совета, где началась очередная сессия, собрались представители профтехобразования, которые требуют финансирования.

Картинки по запросу митинг студентов фото

На митинг вышли преподаватели и студенты Теплодарского профессионального лицея. Они заявляют, что не знают, набирать ли на обучение учеников, поскольку не получили региональный заказ. По их словам, эта проблема у них уже второй год, этот учебный год закончить смогли, но за декабрь денег они не получили.

«До 1 сентября неизвестно наше финансирование. Мы ждем решения сессии облсовета и надеемся, что получим наши зарплаты. А сейчас идёт отпускная компания и мы естественно хотим свои отпускные», — рассказала инспектор отдела кадров лицея Инна Гарагуль.

Протестующие считают, что власть вообще не должна экономить на студентах, так как за нами будущее.

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Elena

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