Студенты за качественное образование: одесская молодежь идет на монстрацию

Студенты Одессы решили провести свою собственную монстрацию 13 мая.

Ее цель — выразить запрос молодежи на развитие качественного формального и неформального образования. Эта проблема сегодня имеет такой серьезный масштаб, что на нее нужно обратить внимание жителей города и властей, считают студенты.

Шествие состоится 13 мая в 17:00 в центре города. Участники акции пройдут от Дерибасовской до Дюка.

Инициаторами монстрации являются представители инициативной группы в лице оргкомитета всеукраинской молодежной конференции StudCamp 2017.

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Напомним, ранее, 6 мая, участники монстрации прошли от Соборной площади по Дерибасовской к Приморскому бульвару и обратно , заставив понервничать автомобилистов и простых прохожих, которые были шокированы, увидев толпу людей, скандировавших абсурдные лозунги, а некоторые были переодеты в соответствующие костюмы.