Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Российский химик изготавливал в Одессе амфетамин (ФОТО, ВИДЕО)
Как будет выглядеть электронная плата за проезд в одесском транспорте? (ФОТО)
Эх, дороги: министр Омелян укладывал асфальт под Одессой (ФОТО)
Одесса подготовила для Нацполиции 107 юношей и 71 девушку (ФОТО)
Студенты за качественное образование: одесская молодежь идет на монстрацию
Одесситы отстаивают свои права, лежа перед чиновниками (ВИДЕО)
В Одесской области — 211 официальных миллионеров
За имущество в Черноморске расстреливают сотрудников фирмы услуг (ФОТО, ВИДЕО)
Чиновники одесского горсовета завлекают китайских туристов
Вниманию одесситов: Как воспользоваться безвизом (видео)
Одесса

Студенты за качественное образование: одесская молодежь идет на монстрацию

12.05.2017 0 40

Студенты Одессы решили провести свою собственную монстрацию 13 мая.

Ее цель — выразить запрос молодежи на развитие качественного формального и неформального образования. Эта проблема сегодня имеет такой серьезный масштаб, что на нее нужно обратить внимание жителей города и властей, считают студенты.

Шествие состоится 13 мая в 17:00 в центре города. Участники акции пройдут от Дерибасовской до Дюка.

Инициаторами монстрации являются представители инициативной группы в лице оргкомитета всеукраинской молодежной конференции StudCamp 2017.

СУББОТНИЙ МАРШ: ЦЕНТР ОДЕССЫ ПОГРУЗИЛСЯ В ВЕСЕЛЫЙ АБСУРД (ФОТО)

Напомним, ранее, 6 мая,  участники монстрации прошли от Соборной площади по Дерибасовской к Приморскому бульвару и обратно , заставив понервничать автомобилистов и простых прохожих, которые были шокированы, увидев толпу людей,  скандировавших абсурдные лозунги, а некоторые были переодеты в соответствующие костюмы.

 

 

 

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах