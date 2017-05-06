Субботний марш: центр Одессы погрузился в веселый абсурд (ФОТО)

Сегодня в Одессе, уже не первый раз, устроили марш, который называется «Монстрация».

Традиция, которая когда-то была придумана в Новосибирске, похоже начинает приживаться в Одессе.

По большей части содержание транспарантов, которые можно было видеть сегодня, выглядели предельно абсурдными и аполитичными, однако для марширующих они имеют многозначность: «Марсу воду, Луне – мед», «Мы не в восторге», «Живому йогурту не место на кладбище», «Молоко, творог, сметана», «Уважайте чувства ворующих», «А жить когда?», «А что я несу?» и прочее.

Несмотря на шуточность процессии, участники прошли от Соборной площади по Дерибасовской к Приморскому бульвару и обратно , заставив понервничать автомобилистов и простых прохожих, которые были шокированы, увидев толпу людей, скандировавших абсурдные лозунги, а некоторые были переодеты в соответствующие костюмы.

Добавим, что организаторы относят Монстрацию не к флешмобу или перформансу, а к хэппенингам. Весело!

ФОТО: МАКСИМ ВОЙТЕНКО