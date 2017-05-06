Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Под Одесской мэрией митинговали агностики и атеисты (ВИДЕО)
Субботний марш: центр Одессы погрузился в веселый абсурд (ФОТО)
На эшафот: под Одессой «казнили» Ленина в кепке (ФОТО)
Субботний взрыв в Одессе (ВИДЕО)
Глеб Милютин сообщил о детенизации одесской экономики
Одесса: на подходе трамвай с Wi-Fi (ФОТО)
Евровидение 2017: Одесса поселилась на Крещатике (ФОТО)
«Этот день Победы»: что планируют в Одессе?
«Оппоблок» под следствием: дело Орлова передано в одесский суд
Одесский губернатор «укомплектовался» и рассчитывает на результат
Одесса, Происшествия

Субботний взрыв в Одессе (ВИДЕО)

06.05.2017 0 213

Субботней ночью в центре Одессы жителей напугал мощный взрыв.

Как выяснилось, «рванула» граната, предположительно РГД-5 во дворе дома дома №35 по улице Канатной, где располагаются волонтерские организации и штаб «Самообороны Одессы».

Инцидентом занимается следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Жертв и травмированных нет, пострадал только припаркованный во дворе автомобиль, получивший осколочные механические повреждения.

Граната попала под машину, которая приняла взрывную волну и большую часть осколков, поэтому группа реагирования и охрана, стоявшие в 30 метрах от места взрыва на КПП, не пострадали.

Граната прилетела в 1:25 из прилегающего двора. Перед тем злоумышленники проводили подготовку к теракту, бросая камни во двор. Осколки повредили две машины, попали в стену здания и мусорный бак.

Информация о происшествии занесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества).  Если злоумышленника найдут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.


About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах