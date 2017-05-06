Субботний взрыв в Одессе (ВИДЕО)

Субботней ночью в центре Одессы жителей напугал мощный взрыв.

Как выяснилось, «рванула» граната, предположительно РГД-5 во дворе дома дома №35 по улице Канатной, где располагаются волонтерские организации и штаб «Самообороны Одессы».

Инцидентом занимается следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции.

Жертв и травмированных нет, пострадал только припаркованный во дворе автомобиль, получивший осколочные механические повреждения.

Граната попала под машину, которая приняла взрывную волну и большую часть осколков, поэтому группа реагирования и охрана, стоявшие в 30 метрах от места взрыва на КПП, не пострадали.

Граната прилетела в 1:25 из прилегающего двора. Перед тем злоумышленники проводили подготовку к теракту, бросая камни во двор. Осколки повредили две машины, попали в стену здания и мусорный бак.

Информация о происшествии занесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества). Если злоумышленника найдут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.



