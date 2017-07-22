Субсидии одесситам пересчитают «автоматом»

Отопительный период уже не за горами и у одесситов уже возникает достаточное количество вопросов о тех изменениях по начислению субсидий, которые были внесены Кабинетом Министров с 1 мая этого года.

Сокращение почти вдвое государственной субвенции по льготам и субсидиям, предназначенной на нужды Одесской области, никак не скажется на их выплатах. В этом горожан заверила глава департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Одессит».

Программой по жилищным субсидиям в Одессе пользуется 58 тыс. человек. Из этого количества «автоматический перерасчёт» уже выполнен для 90% жителей.

Семьи, которые попали в автоматический список «продолжение», будут уведомлены по телефону, e-mail или смс-сообщением. Для тех, кто волнуется по поводу того, какую же сумму платить пока не пришло новое сообщение о назначении субсидий, рекомендуют производить оплату за услуги без учета размера субсидий, которые люди имели в апреле.

«Уже несколько лет в Одессе действует упрощённая процедура получения субсидий, которая значит, что однажды, став участником программы «Жилищные субсидии», семья становится потенциальным получателем субсидии и на будущие периоды уже без обращений. По окончании же отопительного периода завершается и период получения субсидий, и всем, кто получал субсидии, автоматически делается продление на следующий год», — отметила Елена Китайская.

НЕ получили продление только те одесситы, которые имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, а таких в городе насчитывается около 11 тыс семей.