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Одесса, Происшествия

Суицид в Одесском СИЗО: мать-убийца ребенка покончила с собой (ВИДЕО)

19.10.2017

Очередная трагедия в Одесском СИЗО: женщина, задержанная за убийство своего 4-х месячного ребенка, ночью свела счеты с жизнью. 

Арестованная вскрыла себе вены.

Когда соседка по камере среди ночи почувствовала, что на нее капает кровь и вызвала охрану, было поздно — спасти женщину уже не удалось.

Напомним, 11 октября, женщина 29 лет задушила свою дочь-младенца подушкой, потому что «морально устала». Ей казалось, что она не справляется и плохо ухаживает за новорожденной дочкой. Утром она проснулась с мыслью об убийстве своего ребенка и уже вечером задушила девочку. Перед убийством  женщина уже пыталась покончить жизнь самоубийством, выпив большое количество снотворного, но таблетки не подействовали.

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Suhan

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