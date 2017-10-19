Суицид в Одесском СИЗО: мать-убийца ребенка покончила с собой (ВИДЕО)

Очередная трагедия в Одесском СИЗО: женщина, задержанная за убийство своего 4-х месячного ребенка, ночью свела счеты с жизнью.

Арестованная вскрыла себе вены.

Когда соседка по камере среди ночи почувствовала, что на нее капает кровь и вызвала охрану, было поздно — спасти женщину уже не удалось.

Напомним, 11 октября, женщина 29 лет задушила свою дочь-младенца подушкой, потому что «морально устала». Ей казалось, что она не справляется и плохо ухаживает за новорожденной дочкой. Утром она проснулась с мыслью об убийстве своего ребенка и уже вечером задушила девочку. Перед убийством женщина уже пыталась покончить жизнь самоубийством, выпив большое количество снотворного, но таблетки не подействовали.