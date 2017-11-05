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Одесса, Экономика

Сверхприбыль Одесской таможни направят на ремонт дорог

05.11.2017

Годовые плановые показатели Одесской таможней выполнены еще в середине октября.

По сообщению пресс-центра Государственной фискальной службы Украины сверхприбыль будет направлена на ремонт дорог.

Одесские таможенники перечислили в бюджет 16,7 млрд. грн.при годовом индикативном показателе в 16,6 млрд. грн..

По прогнозам главы Одесской таможни Александра Власова, при текущей динамике объем отчислений может составить еще 4 млрд. грн., что в общей сумме составит свыше 20 млрд. грн.

С начала 2017 года таможни уже перечислили 10,2 млрд. грн., а на ремонт дорог в регионах в сумме должно быть направлено 1,86 млрд. грн.

Таким образом ГФС получила возможность выполнить свои обязательства по финансированию ремонту и реконструкции дорожной инфраструктуры.

Напомним, в Одесской области действует эксперимент, согласно которому средства, полученные таможней сверхпланово, направляются на строительство и ремонт дорог.

Благодаря эксперименту в прошлом году на обновление дорожного полотна было направлено 2,2 миллиарда гривен.

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Suhan

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