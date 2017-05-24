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Одесса

Светлана Лобода — под прицелом одесских активистов

24.05.2017 0 196

Одесские активисты в соцсетях распространяют призывы о срыве очередных гастролей в Одессе.

На этот раз «под прицел» попала Светлана Лобода.

«Призываю всех прийти в воскресенье, 28 мая, в 21:00 с акцией протеста против этой запроданки и любительницы российского рубля! Концерт этой коллаборантки в Одессе — вызов перед всеми нами!» — разместил в Facebook экс-глава одесской ячейки «правого сектора» Сергей Стерненко.

Ранее активист акцентировал внимание на том, что большая часть подобных концертов проходит в одном и том же ночном клубе — «Ибице» и предложил закрыть его за… сепаратизм.

«Может проще прекратить существование этой сепарськои (иначе и не назовешь за предпочтениями владельца) Ибицы, чем бороться за то, чтобы не проводили концерты каждого из этих приматов отдельно? Они тупо ссут в глаза всем нам, приглашая систематически таких одиозных исполнителей. Если владельцы клуба не уважают Украину, то зачем в нашей стране нужен этот рассадник наркоты и российских гастролеров?», — излил душу у себя в Facebook Сергей Стерненко.

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Suhan

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