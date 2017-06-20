Таможенники Одессы предотвратили незаконный вывоз медоборудования

На прошлой неделе таможенники Одессы изъяли медицинское оборудование на 1 млн евро. Во время проверки законности вывоза эндоскопической системы выяснилось, что подпись на дополнительном соглашении подделана.

В пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области рассказали: «Эндоскопическую систему объемной визуализации 3D HD стоимостью 1 млн евро ввезло в Украину одно из отечественных предприятий и разместило под таможенным контролем на склад еще 3 года назад. Теперь директор предприятия сообщил таможне: ввиду того, что нет возможности оформить оборудование через таможню и реализовать его, он имеет намерение отправить его в адрес продавца — компании в Великобритании».

В качестве основания, в таможню было предоставлено дополнительное соглашение к контракту и письмо компании-продавца, о готовности принять товар.

Во время проверки законности вывоза эндоскопической системы выяснилось, что подпись на дополнительном соглашении подделана.

Более того, компания-продавец, оказалась, уже не существует (по данным из открытых информационных источников ликвидирована еще в сентябре 2014 года).

Эндоскопическую систему, стоимость которой соответственно таможенной декларации составляет почти 29,5 млн грн (1 млн евро), изъяли. Проводятся соответствующие проверки.