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Общество, Одесса

Таможенники Одессы предотвратили незаконный вывоз медоборудования

20.06.2017 0 4

Картинки по запросу таможня одессы фото

На прошлой неделе таможенники Одессы изъяли медицинское оборудование на 1 млн евро. Во время проверки законности вывоза эндоскопической системы выяснилось, что подпись на дополнительном соглашении подделана.

В пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области рассказали: «Эндоскопическую систему объемной визуализации 3D HD стоимостью 1 млн евро ввезло в Украину одно из отечественных предприятий и разместило под таможенным контролем на склад еще 3 года назад. Теперь директор предприятия сообщил таможне: ввиду того, что нет возможности оформить оборудование через таможню и реализовать его, он имеет намерение отправить его в адрес продавца — компании в Великобритании».

В качестве основания, в таможню было предоставлено дополнительное соглашение к контракту и письмо компании-продавца, о готовности принять товар.

Во время проверки законности вывоза эндоскопической системы выяснилось, что подпись на дополнительном соглашении подделана.

Более того, компания-продавец, оказалась, уже не существует (по данным из открытых информационных источников ликвидирована еще в сентябре 2014 года).

Эндоскопическую систему, стоимость которой соответственно таможенной декларации составляет почти 29,5 млн грн (1 млн евро), изъяли. Проводятся соответствующие проверки.

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Elena

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