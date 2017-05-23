Тайны следствия: резонансное убийство студентки в Одессе

Зверское убийство студентки Одесского экологического колледжа Татьяны Маснюк, тело которой было обнаружено 21 мая в Овидиопольском районе, стало самым резонансным в последнее время.

Как сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко, экспертиза подтвердила, что 26-летний таксист не только убил, но и изнасиловал девушку. Задержанный Андрей Пейчев, 1991 года рождения — уроженец Ананьевского района. Прокурор Олег Жученко выражает сомнение, по поводу искренности преступника и его признания, что он убил из-за денежного долга.

В свою очередь, начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что задержанный преступник обоснованно подозревается в ряде совершения аналогичных особо тяжких преступлений на территории Одесской области. В настоящий момент правоохранители проверяют его действия, начиная с 2010 года.

«Сегодня, я уверен, он будет арестован без всяких домашних арестов без залога, как модно сейчас в Одессе. Наиболее подготовленные сотрудники работают над этим делом. Будут еще раскрытия и будут факты, о чем мы сообщим через дня 3-4. Сейчас нам нужно доработать определенную ситуацию», — поделился Дмитрий Головин.

Прокуратура будет настаивать на максимальном наказании, которым в настоящее время является пожизненное заключение.

Сегодня в ходе заседания суда выяснились подробности поимки преступника: совершив убийство, он забрал с тела своей жертвы мобильный телефон, который попытался продать, а также банковскую карту, которую попробовал обналичить. Именно благодаря этому правоохранителям удалось достаточно оперативно задержать опасного преступника.

Сегодня судья избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток , пока идет следствие.

Напомним, студентка Одесского экологического колледжа Татьяна Маснюк вышла из общежития колледжа 16 мая, и с тех пор её никто не видел. Нашли её лишь 21 мая — мёртвой. Полиции удалось найти и задержать подозреваемого в убийстве: им оказался таксист, который подвозил девушку.

В пути таксист завязал с девушкой разговор и предложил съездить в Черноморск. Следствию он рассказал, что пассажирка согласилась на поездку. Проезжая по трассе по территории Овидиопольского района, таксист остановил автомобиль и под незначительным поводом попросил девушку выйти из автомобиля. Выйдя из машины, он сдавил шею девушки руками, и довел ее до потери сознания. В его машине был скотч, которым он связал ее руки и затащил тело в салон автомобиля. После этого маршрут продолжился в направлении урочища «Дальницкий лес». В указанное место таксист прибыл около 6 утра.

Совершив умышленное убийство, таксист завладел вещами девушки – мобильным телефоном «Iphone 6», золотыми серьгами, золотым кольцом и наличными на общую сумму 17 200 грн.

Чтобы скрыть ужасающее преступление, подозреваемый поджег тело девушки и уехал.