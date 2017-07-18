Интриги в украинском драмтеатре Одессы

«24 июля в Управлении культуры Одесской ОГА, в соответствии с законом Украины о порядке назначения руководителей театров, состоится заседание конкурсной комиссии по выборам директора-худрука Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько. В числе 4-х претендентов — ныне действующий руководитель театра, успешно управляющий им свыше 30-ти лет — Народный артист Украины Игорь Равицкий, а также скандальный экс-регионал — бывший депутат облсовета от Партии Регионов Владислав Станков. Станков известен прежде всего тем, что во время управления Одесской ОГА Эдуардом Матвийчуком, при президентстве Виктора Януковича возглавлял Одесское областное управление культуры, и в рабочее время организовывал проплаченные митинги Партии Регионов, сгоняя на них студентов. Также он возил их на столичные акции Партии Регионов», — рассказал источник.

«По образованию Станков — врач-венеролог. Сейчас он занимается организацией гастролей разных артистов, и Украинский театр нужен ему, прежде всего, как концертная площадка для заезжих гастролеров», — добавил он.

Источник рассказал, что конкурсная комиссия в составе управления культуры ОГА сформирована таким образом, что в ее состав входят, в том числе, бывшие подчиненные Станкова, и те кто с ним контактирует. По его словам, с назначением Станкова на совмещенную должность директора и худрука Украинского театра «уже все решено», а лоббирует это назначение нардеп Геннадий Чекита, пишет Мегафон.

«Дело в том, что то ли бывшая, то ли нынешняя жена Чекиты — Диана Малая работает в Украинском театре актрисой, и Чекита хочет «выбить» ей звание Народной артистки Украины. Однако нынешний директор театра Игорь Равицкий наотрез отказался подписывать соответствующие бумаги и направлять их в столицу. Вместе с тем, Владислав Станков пообещал Чеките это сделать в случае избрания его руководителем театра. Но самое смешное, что Станков панически боится «музыкального активиста» Сергея Стерненко, опасаясь, чтобы тот не сорвал назначение», — подытожил источник.