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Общество, Одесса

Тело — в дело: в Одессе демонстрируют шедевры татуировки

30.07.2017

В эти выходные в Одессе на Морвокзале проходит Третий международный фестиваль татуировки.

Как говорится, шедевры «живописи» на теле представлены словно в картинной галерее.

Здесь  соревнуются мастера татуировки, приехавшие со всей страны и ближнего зарубежья. Посетители могут понаблюдать за процессом нанесения тату, пообщаться с лучшими мастерами, и, если повезет, сделать татуировку прямо на фестивале.

Также на Summer Tattoo Fest представлены стильные украинские, и не только, бренды одежды. Аксессуары, оборудование для мастеров татуировки от лучших производителей в тату индустрии, сувенирная продукция и много всего полезного и красивого.

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Suhan

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