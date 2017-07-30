Тело — в дело: в Одессе демонстрируют шедевры татуировки

В эти выходные в Одессе на Морвокзале проходит Третий международный фестиваль татуировки.

Как говорится, шедевры «живописи» на теле представлены словно в картинной галерее.

Здесь соревнуются мастера татуировки, приехавшие со всей страны и ближнего зарубежья. Посетители могут понаблюдать за процессом нанесения тату, пообщаться с лучшими мастерами, и, если повезет, сделать татуировку прямо на фестивале.

Также на Summer Tattoo Fest представлены стильные украинские, и не только, бренды одежды. Аксессуары, оборудование для мастеров татуировки от лучших производителей в тату индустрии, сувенирная продукция и много всего полезного и красивого.