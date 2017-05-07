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Одесса, Экономика

Теперь и в Одессе: что нужно знать о биткоин-банкомате?

07.05.2017 0 201

В начале мая новость о появлении в Одессе первого в городе и Украине терминала для покупки и продажи биткоина стала одной из топовых в экономической жизни.

Его установили в торговом центре на улице Екатерининской.

Для начала — небольшой ликбез.

Точно так же как у Европы есть евро, у США доллар, у Китая — юани, а у Украины — гривни, у интернета есть своя собственная валюта — криптовалюта  Биткоин.

Биткоин — это новое поколение децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей только в сети интернет. Никто не контролирует ее, эмиссия валюты происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру, используя программу для вычисления математических алгоритмов. Именно в этом заключается суть биткоина.

За биткоины каждый может покупать все что угодно в интернете, как за доллары, евро или рубли, и он так же торгуется на биржах, как и они. Но наиболее важное отличие биткоина от всех остальных форм денег – децентрализация. Ни одно учреждение в мире не контролирует биткоин.

Добавим, что в одесском биткоин-банкомате принимаются купюры номиналом 100, 200, 500 гривен. Выдача происходит на суммы кратные 500 гривнам.

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Suhan

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