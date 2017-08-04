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Теракт в Одессе: как псевдопереселенцы покушались на Гордиенко (ВИДЕО)

04.08.2017

Подозреваемый в исполнении резонансного теракта, подрыве автомобиля ВАЗ-2101 на улице Жуковского в центре Одессы 24 июля, был задержан сотрудниками СБУ на расстоянии нескольких километров от линии разграничения в зоне АТО.

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В ходе следствия стало известно,  что преступник зарегистрирован как вынужденный переселенец с временно оккупированных территорий, пытавшийся скрыться от правосудия в «ДНР».

Также задержан соучастник — родом из Донецка.  Одна из версий — теракт был направлен на дестабилизацию ситуации, запугивание населения, а целью являлся лидер «Совета общественной безопасности» Марк Гордиенко. Офис этой организации находится неподалеку от места взрыва.

За его убийство подрывникам должны были передать из России гонорар в 10 тысяч долларов США.
Подозреваемых взяли под стражу.

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Suhan

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