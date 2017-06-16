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Террористы будут осуждены

16.06.2017 0 32

В Одессе будут судить террористов

Областные прокуроры направили в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Они хотят наказать троих террористов, которые планировали взорвать Приморский районный суд в июле 2014 года.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Одесской области, следователи СБУ установили, что трое человек купили 1 килограмм взрывчатки, которая была обнаружена правоохранителями в подвале в одной из высоток города.

Также, известно, что диверсанты успели проверить мощность взрыва, проведя испытания на пустыре. Тогда они использовали  самодельные взрывчатки с дополнительными поражающими элементами — металлическими гвоздями.

Обвинение будет заочным, так как подозреваемые находятся в государственном и международном розыске.

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Elena

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