Террористы будут осуждены

Областные прокуроры направили в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины. Они хотят наказать троих террористов, которые планировали взорвать Приморский районный суд в июле 2014 года.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Одесской области, следователи СБУ установили, что трое человек купили 1 килограмм взрывчатки, которая была обнаружена правоохранителями в подвале в одной из высоток города.

Также, известно, что диверсанты успели проверить мощность взрыва, проведя испытания на пустыре. Тогда они использовали самодельные взрывчатки с дополнительными поражающими элементами — металлическими гвоздями.

Обвинение будет заочным, так как подозреваемые находятся в государственном и международном розыске.