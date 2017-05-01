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Одесса, Политика

Тест «Миротворца» в Одессе: «мордораспознаватель» онлайн

01.05.2017 0 110

Создатели и разработчики сайта «Миротворец» заявили о том, что 2 мая в Одессе планируют провести тестирование нового проекта для идентификации сепаратистов -«SEPARATOR».

Данный проект хотят ввести в эксплуатацию в Украине в этом году.

«Мордораспознаватель в режиме реального времени должен осуществить захват только тех морд, которые находятся в имеющихся у нас базах и сформировать две новые базы. В первой будут находиться обьекты из Чистилища, которые присутствуют на сходке и представляют особый интерес для правоохранительных органов и спецслужб Украины, а во второй те, кто постоянно участвует в проплаченных ватных митингах по Украине и в данный момент находится на ватном сборище» — пишут организаторы в фейсбуке.

1 мая, уже происходит настройка оборудования.

«Как это ни странно, но для успешного проведения тестирования, Центр Миротворец заинтересован в том, чтобы 2 мая 2017 года на Куликовом поле в Одессе собралось побольше ватноголового сообщества. Такой вот диссонанс»,- не срывают организаторы.

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