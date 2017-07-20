Тилигульский лиман — Черное море: как под Одессой осваивают бюджетные средства (ФОТО)

Продолжаются работы по строительству соединительного канала Тилигульский лиман — Черное море, опережая установленные сроки проекта.

Реконструкция соединительного канала началась в начале осени из-за катастрофической экологической ситуации на административной границе Одесской и Николаевской областей. Это крупнейшая в регионе реализация экологического проекта за последнюю четверть века.

Александр Харлашин, начальник отдела по вопросам природопользования аппарата Одесского областного совета сообщил:

«Работы ведутся по плану, согласно проекта. На данный момент осваиваются средства областного бюджета, выделенных на текущий год. Часть траншей зашла, осталось еще 1 миллион 700 000 гривен. Далее, скорее всего в сентябре, должно зайти большая часть средств из государственного бюджета. По моим данным построена шлюзовая система, теперь вышли на морскую часть этого канала. После того, как эти работы будут выполнены, будет открыт канал и пущена в него вода. Этот проект с дистанцией до 2019 года, но мы планируем его закончить в 2018 году, немного с превышением графика. Рабочие не останавливаются, выполняют сложные работы — на морской части, которую мы хотим закончить в этом году в штормов».

Директор Регионального ландшафтного парка «Тилигульский» (Одесская область) Виталий Петрусенко комментирует:

«Работы по восстановлению канала Тилигульский лимана выполняются в плановом режиме. Рабочие работают добросовестно. Сейчас полностью готов шлюз, частично очищен канал лимана. В настоящее время активно идет строительство бун, которые будут выходить в море на 80 метров. Надо сказать, что это — самая тяжелая часть проекта в технологическом смысле, потому что здесь есть и подводные работы. Ориентировочно в октябре 2017 морская часть будет полностью готова. К концу осени планируется наполнение лимана водой. Весной имеем вновь полностью перекрыть шлюзы для продолжения работ по расчистке самого канала «.

Тилигульский лиман включен в перечень водно-болотных угодий, имеющих международное значение. По мнению председателя Одесского областного совета Анатолия Урбанский, восстановление искусственно созданного канала позволит поднять уровень воды в лимане, что обновит уникальную экосистему и способствует дальнейшему развитию рекреационной деятельности и туризма в Одесской области:

«В мире все больше набирает обороты экотуризм и Тилигульский лиман отвечает всем его критериям. Поэтому мы должны сохранить лиман с его уникальной природой и рекреационными территориями, ведь нашу область посещает значительное количество не только украинских туристов, но и иностранных. Рассчитываем пустить воду в лиман уже этой осенью «, — сказал Урбанский.