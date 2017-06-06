Тополиный пух в Одессе — это опасно (видео)

В сети появилась видеозапись поджога сухого тополиного пуха на улице Одессы в час пик на проспекте Шевченко.

Как известно, в Одессе еще с советских времен растет огромное количество тополей, что каждый год провоцирует настоящую «тополиную метель». Среди ее опасных последствий — не только всевозможные аллергии, но и высокая вероятность возникновения пожаров.

Автор видео — Артем Артем